Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

Parti genel merkezlerinde çalışmalar devam ederken kulislerde de birtakım listeler dolaşmaya başladı. Listelerden birinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş'ın ismi de yer alıyor. Listede Sarıbaş, AK Parti Aydın 2. sıradan aday gösterildi. Peki, Seda Sarıbaş kimdir?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulunan Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. 2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Aslen Adanalı olan ve iki çocuğu bulunan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.