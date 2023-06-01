AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'deki kayıt işlemlerini tamamladı. Kullanıcılar tarafından Seda Sarıbaş'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli? Seda Sarıbaş eşi kim? İşte detaylar...

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemlerine devam edildi. AK Parti Aydın Milletvekili ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş kaydını yaptırdı. Seda Sarıbaş'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılıyor. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli? Seda Sarıbaş eşi kim? Detaylar haberimizde...

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulunan Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. 2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Aslen Adanalı olan ve iki çocuğu bulunan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.