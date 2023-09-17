Acun Ilıcalı, daha önce de yarışan Seda Ocak'ın Survivor All Star 2024 kadrosunda mücadele edeceğini duyurdu. Seda Ocak kimdir? Sorusu böylece gündeme geldi. Peki, Seda Ocak kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Seda Ocak hangi sezonda, kaç yılında yarıştı?

Seda Ocak kimdir? Sorusu, Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamanın ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri tek tek paylaşan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da adaya gideceğini duyurdu. Peki, Seda Ocak kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Seda Ocak hangi sezonda, kaç yılında yarıştı?

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SEDA OCAK SURVİVOR 2024'DE VAR MI?

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı kadroya bir tanıdık isim daha ekledi. Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, "Seda bu sezon All Star'da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum." mesajını yayınladı. Seda Ocak katıldığı sezonlarda performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.

YENİ SEZONA İDDİALI KADRO

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay yeni sezonda yarışacağı kesinleşen isimlerden.