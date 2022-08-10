Ünlü oyuncu Seda Güven kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Rol aldığı filmler sayesinde sık sık gündeme gelen Seda Güven kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Seda Güven kimdir? Seda Güven kaç yaşında?

Sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu olan Seda Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Seda Güven kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Seda Güven kimdir? Seda Güven kaç yaşında, nereli? Seda Güven biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Seda Güven (d. 28 Ağustos 1984; Bandırma, Balıkesir) Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusudur. Seda Güven, Serpil ve Oğuz Güven çiftinin kızı olarak 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesirin Bandırma ilçesinde doğdu. Lisede moda tasarımı alanında eğitim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk kariyer hayatına 2004 senesinde Başak Gürsoy "BG Ajans" ile başladı. 2002-2005 yılları arasında atv ve Show TV'de yayımlanan Ekmek Teknesi adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Seda Güven, asıl çıkışını 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide canlandırdığı "Meltem" rolüyle yaptı. 2014 yılında Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Seda Güven, Valentina Verjenskaya karakterini canlandırdı. 2017 senesinde "Kaç Kaça Bilirsen" isimli psikolojik komedi türündeki filmde başrol oyunculuğu yaptı.

Özel hayatı

Annesi Serpil, babası Oğuz Guven'dir. 13 Kasım 2014 tarihinde Keremcem ile evlendi. Çift 21 Ağustos 2015 tarihinde boşandı. Seda Güven, 21 Haziran 2019 tarihinde iş adamı Ali Güzel ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Babası Oğuz Güven 17 Temmuz 2021 tarihinde ölmüştür.

Filmografi

2002 Ekmek Teknesi Şale Dizi atv

2004 Büyük Buluşma Pembe Dizi Samanyolu TV

2005 Ateşli Topraklar Alev Bozdağlı Dizi (Başrol Oyuncusu) atv

2007 Elveda Derken Eda Dizi (Başrol Oyuncusu) Kanal D

2008 Hepimiz Birimiz İçin Zeynep Dizi (Başrol Oyuncusu) Kanal D

2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Meltem Yaşaran Dizi (Başrol Oyuncusu) Kanal D

2012 Merhaba Hayat Nil Dizi (Başrol Oyuncu) FOX

2014 Hayat Yolunda Ebru Dizi Kanal D

2014 Kurt Seyit ve Şura Valentina Dizi (Başrol Oyuncusu) Star TV

2014 İksir: Dedemin Sırrı Şenay Sinema Filmi (Başrol Oyuncusu)

2015 Git Başımdan Reyhan Sinema Filmi (Başrol Oyuncu)

2016 Aşk Yalanı Sever Gonca Dizi FOX

2017 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu Evren Çizgi Film (Seslendirme)

2017 Olanlar Oldu Mehtap Sinema Filmi (Başrol Oyuncu)

2017 Oldu mu Şimdi Lara Sinema Filmi (Başrol Oyuncusu)

2017 Ateşböceği İlayda Dizi (Başrol Oyuncusu) Star TV

2018 Kaç Kaça Bilirsen Eda Çizgi Film (Seslendirme)

2018 Adı: Zehra Ceren Kurdoğdu Dizi FOX

2019 Öldür Beni Sevgilim Gonca Sinema Filmi