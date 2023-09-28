Son dönemde gündemi meşgul eden Seda Fettahoğlu'nun ölüm sebebi hakkındaki sorular yanıt arıyor. Ünlü oyuncunun nasıl ve neden hayatını kaybettiği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Seda Fettahoğlu ölüm sebebi ne? Seda Fettahoğlu neden, nasıl öldü? İşte detaylar...

Seda Fettahoğlu ölüm sebebi ne? Seda Fettahoğlu neden, nasıl öldü?

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Seda Fettahoğlu'nun ölümü kısa sürede büyük ses getirdi. Seda Fettahoğlu'nun ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından Seda Fettahoğlu nasıl öldü sorusu araştırılmaktadır. Peki, Seda Fettahoğlu ölüm sebebi ne? Seda Fettahoğlu neden, nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

SEDA FETTAHOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NE?

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölümüne ilişkin detaylar netleşiyor. Sağ şakağında bir mermi girişi olan ünlü oyuncunun, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca bulundu. Cesedi bulan üniversite öğrencisi ifadesinde, "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş, sırt üstü yatan bir kadın gördüm" dedi.

SEDA FETTAHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Olay Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 10 Aralık Şehitler Parkı'nda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarını alan polis olay yerine gittiğinde tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun sırt üstü yatan cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yanında, Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca, şarjörde 7 mermi ve yerde bir adet boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.