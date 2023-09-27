Oyuncu Seda Fettahoğlu neden öldü, hastalığı neydi ve Seda Fettahoğlu öldü mü soruları gündeme geliyor. Sihirli Annem dizisiyle tanınan Seda Fettahoğlu öldü mü ve Seda Fettahoğlu neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Seda Fettahoğlu öldü mü? Seda Fettahoğlu neden öldü?

Seda Fettahoğlu öldü mü? Seda Fettahoğlu neden öldü?

Seda Fettahoğlu öldü mü ve Seda Fettahoğlu neden öldü, hastalığı neydi sorularına yanıt aranıyor. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seda Fettahoğlu kimdir ve Seda Fettahoğlu neden öldü soruları gündeme geliyor. Seda Fettahoğlu öldü mü? Seda Fettahoğlu neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

SEDA FETTAHOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Seda Fettahoğlu, Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle popüler hale gelmişti. Başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

SEDA FETTAHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.