Seda Fettahoğlu'nun Sihirli Annem dizisindeki rolü neydi ve Seda Fettahoğlu oynadığı diziler neler olduğu merak ediliyor. Kanlı Nigar, Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu'nun oynadığı diziler araştırılıyor. Peki, Seda Fettahoğlu'nun Sihirli Annem dizisindeki rolü neydi? Seda Fettahoğlu oynadığı diziler neler?

Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu'nun Sihirli Annem dizisindeki rolü neydi sorusu gündeme geliyor. Seda Fettahoğlu'nun Sihirli Annem dizisindeki rolü neydi ve Seda Fettahoğlu oynadığı diziler neler olduğu merak ediliyor. Seda Fettahoğlu'nun Sihirli Annem dizisindeki rolü neydi? Seda Fettahoğlu oynadığı diziler neler? Detaylar haberimizdedir…

SEDA FETTAHOĞLU'NUN SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNDEKİ ROLÜ NEYDİ?

Seda Fettahoğlu, Sihirli Annem dizisinde Leyla karakterini oynamıştır. Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

SEDA FETTAHOĞLU OYNADIĞI DİZİLER NELER?

Başarılı isim en son, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü olarak bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.

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