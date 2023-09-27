Sihirli Annem dizisinde rol alan Seda Fettahoğlu'nun ölüm haberinin ardından kim olduğu merak edildi. Arama motorlarında ise Seda Fettahoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu olan Seda Fettahoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Sevenlerini üzen haberin ardından ise hayatı ve kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki, Seda Fettahoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu, 26.09.1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü 2002, Trabzon Anadolu Lisesi 1997 bitirdi. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı. Çeşitli projelerde de yer alan Fettahoğlu, bazı reklam projelerinde de yer aldı.

Oynadığı ve yönettiği oyunlar ise şöyle: "Surname 2010", ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, "Bakhalar" 2010, "Mefisto" 2009, "Numan Nokta Net" 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, "Kırmızı Pazartesi" 2008, "Ceza Kanunu" 2007, "Kanlı Nigar" 2006, "Çalıkuşu" 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, "Midas'ın Kulakları"2003

SEDA FETTAHOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı isim en son, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü olarak bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.