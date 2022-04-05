Seda Demir kimdir? Seda Demir hayatı ve biyografisi! Seda Demir kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seda Demir merak konusu oldu. İşte Seda Demir hakkında merak edilen Seda Demir kimdir, Seda Demir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDA DEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Mart 1983

39 yaşında

İstanbul

Boy: 1,66 m

Seda Demir, dizi ve sinema oyuncusu. 2006 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi Türkiye İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü.[6] Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

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