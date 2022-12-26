Seda Balkarlı: Sebax Medikal ile Türkiye geneline hizmet veriyoruz

Kahramanmaraş'ta bulunan Altın Oran Yaşam Merkezi'nin kurucusu Seda Balkarlı, 5 yıl içinde üç şube ve bir güzellik okulu (Seda Balkarlı Akademi) açmıştı. Girişimlerine devam eden başarılı iş insanı, yeni bir firma daha kurdu. Balkarlı'nın 'Sebax Medikal' adını verdiği yeni firması, Türkiye geneline medikal cihaz satışlarına start verdi.

SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA STÜDYO KURMA İMKÂNI

Güzellik ve estetik teknolojisinde en son yenilikleri sektörle buluşturduklarını ifade eden Seda Balkarlı, "Tüm Türkiye'ye en iyi teknik desteği sağlıyoruz. Bu alanda hizmet vermek isteyenlere de son teknolojik cihazlarla kendi stüdyolarını kurma imkânı sunuyoruz. Medikal estetik sektörünün günümüz ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu doğrultuda yenilikçi teknolojiler kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

EMİN ADIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM

Kendi adını taşıyan butiğiyle giyim sektöründe de adından söz ettiren Seda Balkarlı, girişimlerinin devam edeceğini söyledi: "2014 yılında adım attığım iş hayatında oluşturduğum markayı emin adımlarla büyütmeye devam ediyorum. Beni en çok mutlu eden, kadınlara iş imkânı sağlayarak onları da meslek hayatına kazandırmak. Ailemiz her geçen gün biraz daha büyüyor."