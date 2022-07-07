3 yaşındaki kızları Leyla'ya kardeş yapma kararı alan çift Seda Bakan ve Ali Erel çifti geçtiğimiz aylarda bu haberi duyurmuştu. Sevenleri tarafından hamileliği merak edilen Seda Bakan hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Seda Bakan hamile mi? Seda Bakan evli mi, kiminle evli? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında? Seda Bakan mesleği ne? Seda Bakan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEDA BAKAN HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 7 yıl önce Ali Erel ile hayatını birleştirdi. 2014 yılında dünyaevine girdiği Ali Erel'le örnek çift olarak gösterilen oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oluyor. Bu mutlu evliliğinden bir de Leyla adında kızı olan Bakan, ikinci çocuğuna hamile.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli : İstanbul

Boy : 1,71 m

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 ve 2017 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

FİLMOGRAFİSİ

• Mucize Doktor (2020) (Ferda Erinç)

• Öldür Beni Sevgilim (2018) (Demet)

• Arif V 216 (2018) (232/Pembe Şeker/Alev)

• Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

• Kara Bela (2015) (Burcu)

• Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

• Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

• Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) (Eda Akkaya)

• Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

• Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

• Şen Yuva (2010) (Oya)

• Umut (2009) (Meryem)

• Geniş Aile (2009) (Esma)

• Makber (2009) (Güneş)

• Adanalı (2008-2009) (Başak)

• Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)