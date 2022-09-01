Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Peki, Seda Bakan doğum yaptı mı? Seda Bakan'ın çocuğunun adı ne? İşte detaylar...

3 yaşındaki kızları Leyla'ya kardeş yapma kararı alan Seda Bakan ve Ali Erel çifti geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun takipçileri Seda Bakan'ın kaç aylık hamile olduğunu araştırıyordu. Peki, Seda Bakan doğum yaptı mı? Seda Bakan'ın çocuğunun adı ne? Detaylar haberimizde...

SEDA BAKAN DOĞUM YAPTI MI?

Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine girdi. Leyla adında bir kızı olan çift ikinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyordu. Ünlü oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Bakan ve Ali Erel çiftinin ikinci kızları bugün dünyaya geldi.

SEDA BAKAN'IN ÇOCUĞUNUN ADI NE?

İlk çocuklarına Leyla adını koyan Seda Bakan ve Ali Erel çifti, bu sabah dünyaya gelen kızlarına Ela ismini verdi.