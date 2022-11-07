Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Seda Akman geliyor. Peki, Seda Akman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı, evli mi, sevgilisi kimdir? Seda Akman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Magazin gündeminde yer alan isimlerin başında oyuncu Seda Akman gelmektedir. Peki, Seda Akman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seda Akman'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Seda Akman doğum tarihi : 13 Ocak 1978

Seda Akman kaç yaşında : 44 yaşında

Seda Akman nereli : Kütahya

Seda Akman mesleği ne : Oyuncu

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.

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