Seda Akkul'un Twitter paylaşımı sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Seda Akkul kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Seda Akkul kimdir? Seda Akkul ne iş yapıyor, mesleği ne? Seda Akkul kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Seda Akkul'un seçim sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Seda Akkul biyografisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Seda Akkul'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Seda Akkul kimdir? Seda Akkul ne iş yapıyor, mesleği ne? Seda Akkul kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SEDA AKKUL KİMDİR?

Seda Akkul, Çok Gezenti programıyla tanınan Burak Akkul'un eşidir. Elazığ'da dünyaya gelen Seda Akkul, Selçuk Üniversitesi'nde Bilgisayar Programlama bölümünden mezun olmuştur. Hobi olarak fotoğraf çekmeye başladığı dönemde eşi Burak Akkul ile tanışmıştır. Önce birlikte fotoğraflar çeken ikili daha sonra Çok Gezenti programına başlıyorlar ve Seda Akkul bu programın kameramanlığını üstlenmiştir.