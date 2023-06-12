Seda Akgül kimdir? Seda Akgül hayatı ve biyografisi! Seda Akgül kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Akgül, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seda Akgül hakkında merak edilenler. Seda Akgül hayatı ve biyografisi. Seda Akgül kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seda Akgül merak konusu oldu. İşte Seda Akgül hakkında merak edilen Seda Akgül kimdir, Seda Akgül hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Kolejinde okuyan Seda Akgül, üniversite eğtimini Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünü'nde tamamladı. Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği bölümünü İsveç Üniversitesi'nden burslu bir şekilde okudu.

2004 yılında Washington'da Amerikan Sivil Toplum Örgütleri'nin seçmesi ile staj gördü.

Seda Akgül, uzun yıllar Ana haber spikerliği yapmıştır. Kariyerine TRT sınavlarını kazanarak başlayan Akgül, TV8'in kuruluş yıllarında görev yapmıştır. Özellikle kendisinin hazırlayıp sunduğu 'Avrupa Birliği'ne Doğru' ve 'Savaş Bağdat Yolunda' gibi dış politika programlarıyla tanıtıyor.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, TV 8'in kuruluş yıllarından beri bu kanalda görev yaptı, Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı Ana Haber Spikerliği ile de tanınmaktadır. OECD ve IMF'nin uluslararası toplantılarında da iki dilde sunuculuk yapmıştır. Bunlar haricinde TÜRSAB, Allianz, ECA ve THY gibi önemli kuruluşların toplantılarında da iki dilde sunuculuk yapmıştır.

Akademik anlamda da çalışmaları bulunan Seda Akgül, 2004 – 2007 yılları arasında Işık Üniversitesi'nde İngilizce olarak Medya dersleri vererek akademisyenlik yapmıştır.

TV8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında 'Erken Baskı' isimli programı hazırlayıp sundu. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV 'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya devam etti.

Akgül'ün görev aldığı önemli toplantılardan bazıları ise aşağıdadır:

• İnanç Turizmi Zirvesi – Kasım 2010

• Dünya Turizm Ödülleri – Ekim 2010

• Dünya Belediye Başkanları Zirvesi – Ekim 2010-2009-2008

• UCLG Dünya Konseyi Zirvesi-2009

• Turizm Baklanlığı Mavi Bayrak Açılış Töreni Mayıs 2009

• Dünya Skal Zirvesi Mayıs 2008

• NATO İstanbul Zirvesi 2006

• OECD Zirvesi-2004