SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024!

SED ödemesi bayram öncesinde yatar mı, SED yardım parası ne zaman yatacak ve SED ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı sorularına yanıt aranıyor. SED Nisan ayı ödemeleri konusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılan düzenli ödemelerin Nisan ayında ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, SED ödemesi bayram öncesinde yatar mı?

SED YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

SED Nisan ayı ödemeleri, bugün bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz" dedi.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?