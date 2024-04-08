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SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024!

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SED ödemesi bayram öncesinde yatar mı, SED yardım parası ne zaman yatacak ve SED ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı sorularına yanıt aranıyor. SED Nisan ayı ödemeleri konusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılan düzenli ödemelerin Nisan ayında ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, SED ödemesi bayram öncesinde yatar mı?

SED YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

SED Nisan ayı ödemeleri, bugün bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz" dedi.

SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024!

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar için bakım tedbiri kararı verilmiş durumda.
  • Ekonomik zorluklar nedeniyle korunmaya muhtaç hale gelebilecek çocuklar, bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlandırılıyor ve aileleri veya yakınları tarafından bakılmaları sağlanıyor.
  • Bakım tedbiri kararı olan ancak yaş sınırlarını tamamlayan gençler, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanlarından ayrılarak iş ve meslek edinme kurslarına veya eğitimlere devam ediyorlar. Desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşebilecek olan gençler de bu kapsamda yer alıyor.
  • Felaket, afet, hastalık veya kaza gibi olağanüstü durumlarla karşılaşan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen veya hayati tehlike arz eden çocuklar ile vefat eden kişilerin çocukları da destekleniyor.
  • Bu talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik tarafından değerlendiriliyor ve uygun görülenler destekleniyor.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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