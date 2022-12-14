Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti vatandaşların gündeminde yer alıyor. SED hakkında merak edilenler ise arama motorlarında SED ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? soruları ile aratılıyor. İşte detaylar...

SED yardımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında ise SED ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardımı ne zaman yatacak? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED ödemelerinin ne zaman yatırılacağı hakkında henüz belirli bir tarih açıklanmadı. Bir önceki ayın Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi 19 Kasım'da yatırılmıştı.

SED ( SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ) NEDİR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK YARDIMDAN YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslekbaşka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.