Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 2023 seçimine az zaman kalmasıyla beraber merak edilenler arttı. Vatandaşların arama motorlarında arattıkları sorular arasında ise Seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Hangi sandıkta oy kullanacağım gibi konular yer aldı.

2023 seçimine kısa bir süre kala vatandaşların gündeminde seçim gününe dair detaylar yer aldı. En çok merak edilenler arasında seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Hangi sandıkta oy kullanacağım? soruları yer alıyor. Peki, Seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Hangi sandıkta oy kullanacağım?

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçim adresi sorgulamak için Tc kimlik numaranız ile E- Devlet veya YSK siteleri üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

SK resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır."

Seçim adresi sorgulamak için TC kimlik numaranız ile E- Devlet veya YSK siteleri üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ