28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı hakkında açıklama yapıldı. Peki Seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı? 2 tur oy kullana yeri aynı mı?

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İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu. Peki, Seçmen kağıtları tekrar dağıtılacak mı? 2 tur oy kullana yeri aynı mı?

SEÇMEN KAĞITLARI TEKRAR DAĞITILACAK MI?

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur için seçmen bilgi kağıdının tekrar gönderilmesine karar verdi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.