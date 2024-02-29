31 Mart yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçmenler "seçmen kağıdı" arayışına girdi. Hangi bölgede oy kullanacaklarını merak eden vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İşte detaylar...

SEÇMEN KAYDI NEREDEN SORGULANIR?

Seçmenler, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanacakları sandık bilgilerine Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesi olan seçmen.ysk.gov.tr üzerinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması aracılığıyla veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden ulaşabilirler. Bu platformlar, seçmenlere nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenme imkanı sunmaktadır.

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Seçim takvimine göre, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başlayacak ve 24 Mart'ta tamamlanacak. Bu süreçte seçmenler, oy kullanacakları sandık bilgilerini önceden öğrenerek hazırlıklarını yapabilecekler.