14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Seçmen kağıdı mecburi mi soruları yer alıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Seçmen kağıdı mecburi mi? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? Seçmen kağıdı mecburi mi, sorularına yanıt aradı.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY VERİLİR Mİ?

Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil.