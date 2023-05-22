28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? soruları yer alıyor. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? İşte detaylar...

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? sorularına yanıt aradı.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY VERİLİR Mİ?

Seçmenler, seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.