Türkiye Pazar günü tekrar sandık başına gitmeye hazırlanırken seçime dair birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorulardan bir tanesi de seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp, kullanılmadığı sorusu oluyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıyor mu? İkinci turda seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

Aylardır beklenen gün geldi. Türkiye Pazar sabahı Cumhurbaşkanı 2. tur s için sandık başına gidiyor. Bu nedenle Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıyor mu? Sorusu başta olmak üzere seçime dair birçok soru internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Seçim günü seçmen kağıdı getirmeden oy kullanmanın mümkün olup olmadığı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıyor mu? İkinci turda seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIYOR MU?

Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin olarak resmi belgelerde yer almakta olan bilgilere göre;

135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.