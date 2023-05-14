Türkiye bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Sorusu başta olmak üzere seçime dair birçok detay internet üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

Türkiye, bugün sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanacak. Türkiye tüm dikkatini seçimlere çevirirken, oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Sorusu merak ediliyor. Birçok kişi seçmen kağıdı olmadan oy kullanıp, kullanmayacağını internet üzerinde sorgulatıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin olarak resmi belgelerde yer almakta olan bilgilere göre;

135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.