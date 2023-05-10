Seçime sayılı günler kala seçimlere ilişkin olarak seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Farklı nedenler nedeniyle Seçmen kağıdına ulaşmakta güçlük çeken veya seçmen kağıdını kaybeden kişiler Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Merak ediyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? 2023 seçimlerinde seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak seçimler kapsamında seçime ilişkin kurallar ve detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? 2023 seçimlerinde seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdınız yoksa eğer Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak seçimler kapsamında oy kullanılabilirsiniz. Seçmen kağıdı, seçim döneminde kayıtlı olduğunuz sandıkta oy kullanabilmeniz için gereklidir. Yani seçmen kağıdı, sizin oy kullanmanızı sağlayacak olan belgedir. Seçmen kağıdı üzerinde adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, sandık numarası ve oyunuzu kullanmanız için gerekli olan bilgiler yer alır.

SEÇMEN KAĞIDI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Seçmen kağıdı, seçmenlerin ikamet ettikleri yerdeki nüfus müdürlüklerinden ve il/ilçe seçim kurullarından temin edilebilir. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde, dağıtımı yapılmaktadır.

Sonuç olarak, seçmen kağıdı olmadan oy kullanmak mümkün değildir. Seçmen kağıdı, seçim döneminde kayıtlı olduğunuz sandıkta oy kullanabilmeniz için zorunlu bir belgedir. Seçmen kağıdınızı nüfus müdürlüklerinden veya il/ilçe seçim kurullarından temin edebilirsiniz.