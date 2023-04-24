2023 seçimlerine sayılı günler kala oy kullanacak vatandaşlar, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve seçmen kağıdı zorunlu mu sorularını araştırıyor. YSK'nın resmi sitesinde seçmen kağıdıyla ilgili konular açıklanıyor. Buna göre, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve seçmen kağıdı zorunlu mu merak ediliyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve seçmen kağıdı zorunlu mu soruları sıklıkla araştırılıyor. Seçmen kağıdını kim verir ve 2023 seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacağı merak ediliyor. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı ve seçmen kağıdı zorunlu mu sorularını araştırıyor. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Detaylar haberimizdedir…

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdınız yoksa eğer Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilirsiz.

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler