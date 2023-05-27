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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçim kağıdı olmazsa ne olur? Oy kullanırken seçmen kağıdı gerekir mi?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçim kağıdı olmazsa ne olur? Oy kullanırken seçmen kağıdı gerekir mi?

Gündem Haberleri

Seçim kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından oy kullanılırken neler gerekiyor araştırılıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçim kağıdı olmazsa ne olur? Oy kullanırken seçmen kağıdı gerekir mi? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerine saatler kala oy kullanmaya giderken neler götürülür araştırılıyor. Seçim kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından oy kullanılırken seçmen kağıdı götürmek zorunlu mu araştırılıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçim kağıdı olmazsa ne olur? Oy kullanırken seçmen kağıdı gerekir mi? Detaylar haberimizde...

SEÇİM KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi araştırılan konular arasında yer alıyor. YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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