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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı soruları yer alıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorularına yanıt aradı.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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