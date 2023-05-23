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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

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14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç sandık başına giderken, seçimin ikinci turunun gerçekleşeceği 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek. İkinci tura kalan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? soruları yer alıyor.

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Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'taki 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamamasıyla birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gideceği kesinleşti. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçmenler, seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Gündem Yaşam Haberler

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