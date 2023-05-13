Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçime dair birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorulardan bir tanesi de seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp, kullanılmadığı sorusu oluyor. Peki, Seçmen kağıdı gerekli mi? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçim günü seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu?

Aylardır beklenen gün geldi. Türkiye yarın sabah Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Bu nedenle Seçmen kağıdı gerekli mi? Sorusu başta olmak üzere seçime dair birçok soru internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Seçim günü seçmen kağıdı getirmeden oy kullanmanın mümkün olup olmadığı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Seçmen kağıdı gerekli mi? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçim günü seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu?

SEÇMEN KAĞIDI GEREKLİ Mİ?

Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin olarak resmi belgelerde yer almakta olan bilgilere göre;

135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.