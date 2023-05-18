28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak. Bunun ardından vatandaşlar, Seçmen kağıdı eve gelir mi, nereden alınır 2023? Seçimlerde 2. tur için seçmen kağıtları nereden alınacak, eve getirilir mi? merak etti. İşte detaylar...

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,47 oyla 268 vekil çıkarırken, Millet İttifakı yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı. Seçmen kağıdı eve gelir mi, nereden alınır 2023? Seçimlerde 2. tur için seçmen kağıtları nereden alınacak, eve getirilir mi?

SEÇMEN KAĞITLARI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK?

28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu.

SEÇMEN KAĞIDI EVE GELİR Mİ?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.