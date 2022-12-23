Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Seçkin Piriler hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Seçkin Piriler'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Seçkin Piriler kimdir? Seçkin Piriler kaç yaşında, nereli? Seçkin Piriler hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Seçkin Piriler hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Seçkin Piriler'in hayatını araştırıyor. Peki, Seçkin Piriler kimdir? Seçkin Piriler kaç yaşında, nereli? Seçkin Piriler hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

Seçkin Piriler, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur.

1980 doğumludur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Bir Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Filmografi

Yıl Başlık Rolü Notlar

2005 Hababam Sınıfı Askerde Asker Nazlı

2005 Dağlar Dağımdır Pınar TV Filmi

2005 Hababam Sınıfı 3,5 Alara

2005 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Tekin'in Eşi

2007 Çılgın Dersane Berna

Diskografi

2003 - Kırmızı Pabuçlar