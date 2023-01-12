Seçkin Piriler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Ünlüler 2023 Seçkin Piriler kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 Ünlüler takımında yer alan isimlerden birisi Seçkin Piriler oldu. Survivor yarışmacılarını merak eden vatandaşlar, Seçkin Piriler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Survivor Seçkin kimdir? Survivor yarışmacısı Seçkin Piriler kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı günler kaldı. Survivor yeni yıl yarışmacıları merak edildi. Biyografisi ve kariyeri merak edilen isimler arasında Seçkin Piriler geliyor. Peki, Seçkin Piriler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir?

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

Seçkin Piriler (d. 29 Aralık 1980,İstanbul), Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur.

1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Seçkin Piriler, Survivor 2023'te Ünlüler takımında yer alacaktır.

Filmografisi:

2005 : Hababam Sınıfı Askerde : Asker Nazlı

2005 : Dağlar Dağımdır : Pınar : TV Filmi

2005 : Hababam Sınıfı 3,5 : Alara

2005 : Maskeli Beşler İntikam Peşinde : Tekin'in Eşi

2007 : Çılgın Dersane : Berna

2023 : Survivor 2023 : Yarışmacı

Diskografi: