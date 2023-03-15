Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta yapılacak. Ayrıca YSK seçim takvimini duyurdu. Oy kullanacak vatandaşlar, adres değişikliği il ilgili detayları araştırlıyor.Peki, Seçimlerden kaç gün önce adres değişikliği yapılır? E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? Seçimler nasıl yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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2023 Seçimlerinin yapılacağı tarih belli olmasının ardından vatandaşları gündeminde Adres değişikliği güncellemeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merak konusu olan konu hakkında vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, Seçimlerden kaç gün önce adres değişikliği yapılır? E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? Seçimler nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİMDEN KAÇ GÜN ÖNCE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR?

YSK'nın İnternet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

"Anayasa'nın 79. maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminden, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapılacağı günden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirileceği tarihten sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz. "ifadelerine yer verilir.

SEÇİMLER NASIL YAPILACAK?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır.

BİR YILDA KAÇ KEZ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR?

Kişi kendi adresine, birlikte oturma gerekçesiyle kaydolacak kişinin adres değişikliği bildirimi için izin verebilmektedir. Bu hizmeti kullanarak verilen izin 5 gün boyunca geçerli olacaktır. 1 yıl içinde en fazla 2 kere bu işlem yapılabilir.

E - DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Ardından "Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" sayfasına girilir. Sayfada "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım" ile "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım" seçenekleri çıkar.

İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için "adres bul" tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir. Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir. SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.