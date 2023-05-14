2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında sandık başkanı ve sandık çalışanlarının maaşları geliyor. Geçtiğimiz yıllarda sandık çalışanları seçim günü 1 iş günü için 261 TL ödeme almıştı. Peki, bu sene kaç TL olacak? Seçimlerde sandık görevlisi ücreti kaç TL olacak 2023? Seçimlerde sandık başkanı, sandık çalışanı, sandık üyesi çalışanı 1 günlük maaşı ne kadar? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi olma şartlarını ve Sandık görevlisi ücretlerini araştırmaya başladılar. Peki, Seçimlerde sandık görevlisi ücreti kaç TL olacak 2023? Seçimlerde sandık başkanı, sandık çalışanı, sandık üyesi çalışanı 1 günlük maaşı ne kadar? Ayrıntılar sizlerle...

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için il seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar adaylarda aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sandık görevlileri YSK tarafından kamu görevlisi olan adaylar arasından seçilir.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için henüz sandık çalışanları ve sandık başkanı günlük maaşı açıklanmadı. Geçtiğimiz seçimlerde görev yapan başkan ve üyeler 261 TL alırken, parti temsilcileri ise 130 TL ödeme almıştı. Bu yıl sandık çalışanları kaç TL alacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılan tahminlere göre bu yıl sandık çalışanlarına verilecek ücretin 500 TL'yi geçebileceği düşünülüyor.