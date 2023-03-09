Seçimlerde parmak boyası nedir, kullanılacak mı 2023? 14 Mayıs seçimlerinde parmak boyası, seçim mürekkebi olacak mı?

İyi Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın talimatıyla bugün, "seçimlerle parmak boyası" uygulanması talebiyle, YSK'ya başvurmuştu. Bunun ardından vatandaşlar, Seçimlerde parmak boyası nedir, kullanılacak mı 2023? 14 Mayıs seçimlerinde parmak boyası, seçim mürekkebi kullanılacak mı? merak etti. İşte ayrıntılar...

Parmak boyası nedir? Parmak boyası en son hangi seçimlerde kullanıldı? Seçimlerde parmak boyası olacak mı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Seçimlerde parmak boyası nedir, kullanılacak mı 2023? 14 Mayıs seçimlerinde parmak boyası, seçim mürekkebi kullanılacak mı? İşte detaylar...

SEÇİMLERDE PARMAK BOYASI KULLANILACAK MI?

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin "seçimlerde parmak boyası kullanılsın" talebiyle ilgili kararını verdi. Yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten YSK, talebi reddetti. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak.

YSK bugün karar verdi. Öztürk, kararı; sosyal medya hesabında "Seçimlerde parmak boyası' uygulanması talebimize Yüksek Seçim kurulu, 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" açıklamasını yaptı.

SEÇİMLERDE PARMAK BOYASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

42 milyon 533 bin 41 kayıtlı seçmen için, 22 Temmuz seçimlerinde kullanılmak üzere toplam 180 bin şişe mürekkep sipariş edildi. 20 santilitrelik bir şişe mürekkep ortalama 236 kişinin parmağını boyayabiliyor. 2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.

PARMAK BOYASI NEDİR?

Seçim mürekkebi, seçimlerde hileye karşı kullanılan mürekkep için verilen isim. Türkiye'de ilk mürekkep ihalesi 28 Mart 2004 seçimleri öncesinde açıldı. İhaleye katılan şirketlerden istenen numuneleri deneyen Devlet Malzeme Ofisi çalışanları ciltleri tahriş olduğu için doktora gitmek zorunda kaldı. Bu tarihe kadar Hindistan'dan ithal edilen mürekkep kullanılıyordu.

İçindeki gümüş nitratın sürüldüğü yere nüfuz etme özelliği olan mürekkepler "silinmez mürekkep" olarak biliniyor; ayrıca demir, sülfat gibi kimyasallar içeriyor. Bu mürekkep Türkiye'den başka Filipinler, Etiyopya, Uganda gibi ülkelerdeki seçmenlerin parmaklarına sürülüyor.

42 milyon 533 bin 41 kayıtlı seçmen için, 22 Temmuz seçimlerinde kullanılmak üzere toplam 180 bin şişe mürekkep sipariş edildi. 20 santilitrelik bir şişe mürekkep ortalama 236 kişinin parmağını boyayabiliyor.

2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.