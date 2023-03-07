Seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı?
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Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı oldu. Peki, seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı?
Seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı, konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı?
SEÇİMLERDE PARMAK BOYASI NE ZAMAN KALDIRILDI?
42 milyon 533 bin 41 kayıtlı seçmen için, 22 Temmuz seçimlerinde kullanılmak üzere toplam 180 bin şişe mürekkep sipariş edildi. 20 santilitrelik bir şişe mürekkep ortalama 236 kişinin parmağını boyayabiliyor. 2009 yerel yönetim seçimlerinde oy kullanıldıktan sonra seçim mürekkebi sürme işleminden vazgeçilmiştir.