Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı oldu. Peki, seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı?

Seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı, konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, seçimlerde parmak boyası ne zaman kaldırıldı?

SEÇİMLERDE PARMAK BOYASI NE ZAMAN KALDIRILDI?