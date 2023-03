Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 18 Haziran 2023 yerine 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameye imzayı attı. İmza sonrasında açıklamalarda bulunan seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Seçimlerde müzik çalınacak mı? Seçim arabalarında müzik çalacak mı?

SEÇİMLERDE MÜZİK ÇALACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok dikkatli, temkinli, sorumlu, hassas, teenni içinde ve soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız, kuşkusuz taşkın heyecanlara prim vermeyeceğiz, sağduyumuzu her şartta koruyacağız… Milletimizle her an ve her alanda iç içe olacağız, birebir temas ve ziyaretlerimizle partimizi ve Cumhur İttifakı'nı tüm yurt sathında anlatmaya devam edeceğiz, adayımız belli kararımız net diyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için hemen şimdi, diyerek 14 Mayıs'ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz." dedi.