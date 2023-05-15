Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı sonuçlarının yanı sıra milletvekili sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Açılan sandıklara göre MHP'den toplam kaç milletvekili çıkacak merak ediliyor. Peki, Seçimlerde MHP hangi illerden kaç milletvekili çıkardı 2023? MHP toplam kaç milletvekili çıkardı? MHP 2023 milletvekili sayısı kaçtır? İşte detaylar...

Mhp'nin kaç milletvekili var? MHP toplam milletvekili sayısı kaçtır? MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, MHP hangi illerden kaç milletvekili çıkardı 2023? MHP toplam kaç milletvekili çıkardı? MHP 2023 milletvekili sayısı kaçtır? İşte bilgiler...

MHP TOPLAM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI 2023?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi toplamda 51 milletvekili çıkartmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin illere göre milletvekili sayıları:

İstanbul : 5

Ankara : 3

İzmir : 1

Bursa : 2

Antalya : 2

Adana : 2

Afyonkarahisar : 1

Aksaray : 1

Balıkesir : 1

Bolur : 1

Çankırı : 1

Çorum : 1

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2023 CUMHUR İTTİFAKI KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞTIR?

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan toplamda 322 milletvekili seçilmiştir.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Cumhur İttifakı, kısa adıyla CUMHUR, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan seçim ittifakıdır. Daha sonrasında Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi (Yeniden Refah) de ittifaka katılmıştır. AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıklayan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ise Cumhur İttifakı'na dâhil olmadan dışarıdan destek vereceğini açıkladı. Büyük Birlik Partisi başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda yer almadığını söyledi. Demokratik Sol Parti lideri Önder Aksakal, DSP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini ifade etti. Büyük Türkiye Partisi lideri Hüseyin Durmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayarak seçime katılmama kararı aldı. Doğru Yol Partisi lideri Çetin Özaçıkgöz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Yeni Dünya Partisi lideri Emanullah Gündüz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.