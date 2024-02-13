Türkiye'de yerel seçim heyecanı giderek katlanıyor. Partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl ve ilçelerde birer birer adaylar açıklanırken, sonuçlar da akılları kurcalıyor. Ne sonuç çıkacağının en çok merak edildiği illerden biri de İstanbul. Peki seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? Anketler Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu için ne söylüyor?

KURUM VE İMAMOĞLU İSTANBUL'DA BAŞA BAŞ!

Seçim süreci hızla işlerken, İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde kaç oy alacağı tartışma konularından biri. Bu süreçte vatandaşlar anketlerden çıkan oranları da değerlendiriyor. Son olarak gündem olan bir anket de SONAR'dan geldi. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı CNN Türk'te çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Hakan Bayrakçı İstanbul adaylarının başa baş bir mücadele verdiğini aktardı. Açıklarda Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun çekişmeli bir seçime hazırlandığının altı çizildi. Değerlendirmelerine devam eden Bayrakçı, Murat Kurum hakkında tespitlerini de aktardı. AK Parti'nin, Murat Kurum'u açıklamadan önce oylarının düşük gözüktüğünü ancak şimdilerde ise oyların arttığı vurgulandı. Hakan Bayrakçı bu kapsamda şu cümleleri kullandı; "12-13 puan fark vardı 1-2 ay önce. Buna 20 gün sonra yapılacak anketten sonra net cevap verebiliriz. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4-5 puan var ki bu çok tedirgin ediyor. Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıktı."