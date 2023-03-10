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Seçimler nedeniyle meclis feshedilecek m? Meclis çalınmalarına devam edecek mi?

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Seçimler nedeniyle meclis feshedilecek m? Meclis çalınmalarına devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim kararı ilan etmesinin ardından Meclis çalışmalarına devam edecek mi? Sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turandan geldi. Vatandaşlar meclisin çalışmalarına devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Seçimler nedeniyle meclis feshedilecek m? Meclis çalınmalarına devam edecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin önemli açıklamalıda bulundu. Bunun ardından vatandaşlar meclisin çalışmalarına devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Seçimler nedeniyle meclis feshedilecek m? Meclis çalınmalarına devam edecek mi? Meclis ne zaman tatile girer? Meclis hangi gün kendiliğinden toplanır? Milletvekilleri kaç ay tatil yapar? Detaylar haberimizde...

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı. Buna göre 2023 seçimlerinde sonra meclisin feshedilmesi beklenmiyor. Meclis çalışmalarına seçimlerden sonra da devam edecek.

Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer. Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 101 maddesine göreTürkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer. Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.

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Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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