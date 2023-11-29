2023 yılının sonuna yaklaşırken birçok vatandaş tarafından Seçimler ne zaman 2024? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde araştırıyor. Bu yıl seçimler hangi tarihte olacak araştırması, yerel seçimlere dair bilgileri merak edenler tarafından sorgulatılmakta. Peki, Seçimler ne zaman 2024? Bu yıl seçimler hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

Seçimler ne zaman 2024? Bu yıl seçimler hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak ve belediye seçimleri ne zaman olacağı gündeme geliyor. 2024 yılında halk sandığa giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecektir. Peki, Seçimler ne zaman 2024? Bu yıl seçimler hangi tarihte, ne zaman yapılacak?

SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Yaklaşık 57 milyon seçmenin katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 48 milyon 340 bin 184 oy kullanıldı. Kullanılan oyların yüzde 44,33 AK Parti, yüzde 30,12 CHP, yüzde 7,45 İYİ Parti, yüzde 7,31 MHP ve yüzde 4,24 HDP almıştı.

Cumhur İttifakı 16 büyükşehir belediyesi, 34 il ve 680 ilçede galip gelirken Millet İttifakı,11 büyükşehir belediyesi, 10 il ve 210 ilçede birinci parti oldu.