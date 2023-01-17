Seçimler Mayıs'ta mı? Mayıs'ta erken seçim mi olacak? Devlet Bahçeli'den seçim açıklaması!

Seçim Mayıs'ta mı yapılacak merak ediliyor. Devlet Bahçeli'nin bugünkü seçim açıklamalarının ardından Seçim tarihi belli oldu mu? Erken seçim mi yapılacak? Seçim ne zaman soruları gündeme taşındı. Peki seçimler ne zaman?

Seçimler Mayıs ayında mı? Seçim Mayıs'ta mı yapılacak merak ediliyor. Devlet Bahçeli'nin bugünkü seçim açıklamalarının ardından Seçim tarihi belli oldu mu? Erken seçim mi yapılacak? Seçim ne zaman soruları gündeme taşındı. Peki seçimler ne zaman? İşte detaylar...

SEÇİMLER NE ZAMAN? DEVLET BAHÇELİ'NİN SEÇİM AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin çağrı yaptı. Kulislerde de dile getirilen mayıs ayından yana olduğunu belirten Bahçeli, "Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım." dedi.

MAYIS'TA ERKEN SEÇİM Mİ VAR?

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirme yapan Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.'' ifadelerini kullandı.