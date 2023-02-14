Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, bu kentlerde OHAL ilan edildi. Bu noktada 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin kaderi de merak konusu oldu. Peki, seçimler ertelenecek mi? 2023 hangi durumlarda seçimler ertelenebilir?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin ertelenmesi çağrısı gündem yarattı. Gelişmeler sonrası, seçimler ertelenecek mi? 2023 hangi durumlarda seçimler ertelenebilir gibi konular merak edildi.

2023 SEÇİMLER ERTELENEEK Mİ?

Eski TBMM Başkanı, AK Parti kurucularından Bülent Arınç seçimlerin ertelenmesi gerektiğini belirtip "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir." dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise seçimlerin ertelenebileceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Zorlu'nun bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır."

GELEN TEPKİLER

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, paylaşımında "Daha enkaz kaldırma çalışması dahi bitmeden seçim fırsatçılığı yapan bu zihniyetten ivedilikle kurtulmamız lazım!" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir" diyerek tepki gösterdi. Demirtaş, iktidarın depremin enkazı sürerken, hukukçulara seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verdiğini belirterek "Seçimler, Anayasa'nın 78. maddesine göre sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur" dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise "Anayasamıza göre mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir" dedi. Seçimleri Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da erteleyemeyeceğini belirten Şahin, "Anayasamız Sayın Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da üstündedir" ifadelerini kullandı.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'ya göre, TBMM veya Cumhurbaşkanı kararıyla seçimleri öne almak mümkün. Anayasa'nın 77. maddesinde, seçim zamanında yapılabilecek değişiklikler "TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır" ifadesiyle açıklanıyor.

Anayasa'nın "Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler" başlıklı 78. maddesine göre ise ertelemenin tek istisnası savaş hali:

"Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir."