Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine yönelik önemli açılamalarda bulundu.Erdoğanın açıklanmasının ardından Şercimin tarihi öne mi çekilecek? Sorusu gündeme geldi. Peki, Seçimler erkene mi alındı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, erken seçim olacak mı? Seçim takvimi açıklandı mı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredir devam eden erken seçim tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile yine gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim tarihini belki biraz öne çekeceğiz açıklaması sonrasıSeçimler erkene mi alındı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, erken seçim olacak mı? Seçim takvimi açıklandı mı? 2023 Seçimleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

2023 GENEL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

''2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz.

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz. Şeklinde açıklamalarda bulundu. Buna göre2023 seçim tarihinin erkene alınması bekleniliyor. Edinilen bilgiye göre yeni seçim tarihinin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşır ması bekleniliyor.