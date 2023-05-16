Seçimler 2. tura mı kaldı? 28 Mayıs'ta yeniden seçim mi var? Seçimler ikinci tura kalırsa okullar tatil mi?

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Yurt içi oy sayımlarına göre seçimler 2. tura mı kaldı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Seçim 2. tura mı kaldı? 2023 seçimleri resmi olarak ikinci tura kaldı mı? Seçimler ikinci tura kalırsa okullar tatil mi? Yurt dışı oylarıyla ilk turda seçim bitebilir mi, seçim kesin 2. tura mı kaldı? İşte detaylar...

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Seçimler 2. tura mı kaldı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi. Peki, Seçim 2. tura mı kaldı? 2023 seçimleri resmi olarak ikinci tura kaldı mı? Yurt dışı oylarıyla ilk turda seçim bitebilir mi, seçim kesin 2. tura mı kaldı? Seçimler ikinci tura kalırsa okullar tatil mi?

SEÇİMLER 2. TURA MI KALDI?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 seçimlerinde geçerli oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimleri Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından yayınlanan 2. tur seçim takvimine göre gerçekleştirilecek.

SEÇİMLER 2. TURA KALIRSA OKULLAR TATİL Mİ?

Seçimin 2. tura kaldığının kesinleşmesinin ardından detaylar da araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Buna göre öğrenciler hafta sonunun da dahil edilmesiyle toplamda 3 gün tatil yapmış oldu. 28 Mayıs seçiminin ertesi günü olan 29 Mayıs'ın da tatil olması bekleniyor.