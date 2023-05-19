Seçimin ilk turu YSK resmi sonuçları ne? 14 Mayıs kesinleşen sonuçlar ne?
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Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Peki, Seçimin ilk turu YSK resmi sonuçları ne? 14 Mayıs kesinleşen sonuçlar ne?
2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, Seçimin ilk turu YSK resmi sonuçları ne? 14 Mayıs kesinleşen sonuçlar ne?
14 MAYIS KESİNLEŞEN SONUÇLAR NE?
2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.24, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45.07 oy aldı.
Recep Tayyip Erdoğan - %49,52
Muharrem İnce - %0,43
Kemal Kılıçdaroğlu - %44,88
Sinan Oğan - %5,17
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023