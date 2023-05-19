Seçimin ilk turu YSK resmi sonuçları ne? 14 Mayıs kesinleşen sonuçlar ne?

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Peki, Seçimin ilk turu YSK resmi sonuçları ne? 14 Mayıs kesinleşen sonuçlar ne?