2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri seçilecektir. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimler kapsamında halk sandığa gidecek. Ancak ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemezse, seçimin ikinci tura kalması bekleniyor. Seçimin ikinci tura kalması ne demek ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır soruları gündeme geliyor. Peki, Seçimin ikinci tura kalması ne demek? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır?

14 Mayıs 2023 seçimleri doğrultusunda halk Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için oy kullanacak. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemezse eğer seçimin ikinci tura kalır. Seçimin ikinci tura kalması ne demek ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır merak ediliyor. Seçimin ikinci tura kalması ne demek? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura nasıl kalır? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI NE DEMEK?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00'ye kadar yapılabilir.

Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hâllerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart 2023'te imzalanan bir kararnameyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 14 Mayıs'ta ve gerekirse cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.