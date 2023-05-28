14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Peki, Seçimi kim kazandı 2023? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlık seçimini kim kazandı? İşte detaylar...

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajans ve diğer ajansların verilerine göre hangi lider yüzde kaç oy aldı merak edildi. Peki, Seçimi kim kazandı 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? İşte detaylar...

SEÇİMİ KİM KAZANDI 2023?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu.

Seçimi kazanan isim : Henüz resmi olarak seçimi kazanan isim belli olmadı. Sandıkların şuanda %98'i açıldı. Recep Tayyip Erdoğan önde.

AÇILAN SANDIKLAR VE OY ORANI YÜZDE KAÇTIR? (28 MAYIS 2023)

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 olarak açıklandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.12

yüzde 52.12 - Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.88

SEÇİMLERDE KAÇ SEÇMEN VAR?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?