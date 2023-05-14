Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajans ve diğer ajansların verilerine göre hangi lider yüzde kaç oy aldı merak edildi. Peki, Seçimi kim kazandı 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Seçimi kim kazandı 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

SEÇİMİ KİM KAZANDI 2023?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 00.01 itibarıyla sandıkların yüzde 93.02'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.67, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.59, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.29 olarak görülüyor.

Seçimi kazanan isim : Henüz seçimi kazanan isim belli olmadı. Çünkü sandıkların %100'ü henüz açılmadı.

AÇILAN SANDIKLAR VE OY ORANI YÜZDE KAÇTIR?

Saat 00.01 itibarıyla sandıkların yüzde 93.02'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.67

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.59

- Sinan Oğan yüzde 5.29

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

SEÇİM 2. TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.